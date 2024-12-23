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23 декабря, 00:32

Поплатился за высокомерие: Зеленский получил хлёсткую пощёчину от Фицо

Евродепутат Блага счёл визит Фицо в Москву пощёчиной Зеленскому за высокомерие

Визит словацкого премьер-министра Роберта Фицо в Москву стал оплеухой Владимиру Зеленскому, который вздумал устраивать Европе газовый шантаж. Так о поездке главы кабмина республики в РФ высказался депутат ЕП от Словакии Любош Блага.

«Лучшей пощёчины за своё высокомерие Зеленский не получил бы. Премьер-министр Роберт Фицо показал всему миру, что никто не будет вытирать пол Словакией», — написал он в соцсетях.

Блага подчеркнул, что большинство его соотечественников испытывают симпатию к России, и Москва не является для Братиславы врагом. Именно жертва русского и других советских народов в годы Второй мировой войны подарили Словакии свободу и мир. Теперь на защите национальных интересов стоит Фицо, который будет вести страну своей дорогой, несмотря на мнение «подстрекателей войны» в Брюсселе.

«Мы отвергаем ненависть по отношению к русским, отвергаем войну. И Роберт Фицо показал всему миру, что словаки это гордый и мудрый народ», — подытожил политик.

«Большое спасибо»: Фицо заговорил по-русски на встрече с Путиным
«Большое спасибо»: Фицо заговорил по-русски на встрече с Путиным

Напомним, премьер-министр Словакии прибыл в Россию 22 декабря с официальным визитом, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Переговоры политиков проходили в закрытом режиме и продлились несколько часов. Позднее Фицо сообщил, что причиной визита стало заявление Владимира Зеленского, касающееся транзита газа.

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Flickr / President Of Ukraine

Анатолий Цейко
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