Визит словацкого премьер-министра Роберта Фицо в Москву стал оплеухой Владимиру Зеленскому, который вздумал устраивать Европе газовый шантаж. Так о поездке главы кабмина республики в РФ высказался депутат ЕП от Словакии Любош Блага.

«Лучшей пощёчины за своё высокомерие Зеленский не получил бы. Премьер-министр Роберт Фицо показал всему миру, что никто не будет вытирать пол Словакией», — написал он в соцсетях.

Блага подчеркнул, что большинство его соотечественников испытывают симпатию к России, и Москва не является для Братиславы врагом. Именно жертва русского и других советских народов в годы Второй мировой войны подарили Словакии свободу и мир. Теперь на защите национальных интересов стоит Фицо, который будет вести страну своей дорогой, несмотря на мнение «подстрекателей войны» в Брюсселе.