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Регион
22 декабря, 21:04

«Большое спасибо»: Фицо заговорил по-русски на встрече с Путиным

Фицо поблагодарил Путина на русском языке перед переговорами в Кремле

Роберт Фицо. Обложка © Kremlin.ru

Роберт Фицо. Обложка © Kremlin.ru

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заговорил на русском языке перед началом переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Внимание к этому моменту привлёк ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

«Большое спасибо за встречу», — произнёс иностранный гость.

Переговоры Путина и Фицо завершились спустя несколько часов
Переговоры Путина и Фицо завершились спустя несколько часов

Путин принял Фицо в Кремле вечером 22 декабря, их переговоры продлились несколько часов. В рамках беседы политики затронули тему транзита газа. Напомним, что это первая встреча российского лидера со словацким премьером с 2016 года.

Тимур Хингеев
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