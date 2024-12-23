«Большое спасибо»: Фицо заговорил по-русски на встрече с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заговорил на русском языке перед началом переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Внимание к этому моменту привлёк ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин в своём Telegram-канале.