«Большое спасибо»: Фицо заговорил по-русски на встрече с Путиным
Фицо поблагодарил Путина на русском языке перед переговорами в Кремле
Роберт Фицо. Обложка © Kremlin.ru
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заговорил на русском языке перед началом переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Внимание к этому моменту привлёк ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин в своём Telegram-канале.
«Большое спасибо за встречу», — произнёс иностранный гость.
Путин принял Фицо в Кремле вечером 22 декабря, их переговоры продлились несколько часов. В рамках беседы политики затронули тему транзита газа. Напомним, что это первая встреча российского лидера со словацким премьером с 2016 года.