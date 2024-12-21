Фицо рассказал, как Зеленский хотел купить его поддержку российскими активами
Зеленский предлагал Фицо €500 млн из российских активов за членство в НАТО
Глава правительства Словакии Роберт Фицо сообщил, что во время встречи в Брюсселе лидер киевского режима Владимир Зеленский предложил ему 500 миллионов евро из российских активов, если он согласится с членством Украины в НАТО.
«Зеленский снова заговорил о газе и спросил, поддержу ли я вступление Украины в НАТО, если он предложит 500 миллионов евро от российских активов. Я без колебаний ответил: никогда», — рассказал премьер-министр Словакии.
Также Фицо отметил, что идея о приглашении Украины в Североатлантический альянс абсолютно нереальна.
Напомним, что после встречи на саммите Европейского союза Фицо отметил, что Зеленский категорически отверг соглашение по продолжению транзита российского газа через украинскую территорию. По мнению словацкого политика, действия Киева наносят ущерб экономическим интересам стран ЕС и могут отрицательно повлиять на всё объединение.
Telegram/Zelenskiy / Official