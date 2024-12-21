Фицо рассказал, как Зеленский хотел купить его поддержку российскими активами

Глава правительства Словакии Роберт Фицо сообщил, что во время встречи в Брюсселе лидер киевского режима Владимир Зеленский предложил ему 500 миллионов евро из российских активов, если он согласится с членством Украины в НАТО.

«Зеленский снова заговорил о газе и спросил, поддержу ли я вступление Украины в НАТО, если он предложит 500 миллионов евро от российских активов. Я без колебаний ответил: никогда», — рассказал премьер-министр Словакии.

Также Фицо отметил, что идея о приглашении Украины в Североатлантический альянс абсолютно нереальна.