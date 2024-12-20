Украина столкнётся с серьёзным конфликтом со Словакией в случае запрета на транзит российского газа, предназначенного для Братиславы. Об этом предупредил премьер-министр республики Роберт Фицо на своей странице в соцсети.

«Если Владимир Зеленский не пропустит наш газ, высока вероятность серьёзного конфликта. Он внёс свои предложения, которые я считаю абсурдными. Например, что он продолжит транзит, только если мы не будем платить поставщикам до окончания конфликта. Какой дурак нам предоставит газ бесплатно?» — возмутился Фицо из-за слов главаря киевского режима, который полностью исключил возможность продолжения транзита газа через Украину по итогам саммита Евросоюза.