Зеленский рискует разжечь серьёзный конфликт со страной НАТО новым истеричным приказом
Премьер Словакии Фицо: Если Зеленский не пустит наш газ, возникнет конфликт
Владимир Зеленский. Фото © Телеграм / Zelenskiy / Official
Украина столкнётся с серьёзным конфликтом со Словакией в случае запрета на транзит российского газа, предназначенного для Братиславы. Об этом предупредил премьер-министр республики Роберт Фицо на своей странице в соцсети.
«Если Владимир Зеленский не пропустит наш газ, высока вероятность серьёзного конфликта. Он внёс свои предложения, которые я считаю абсурдными. Например, что он продолжит транзит, только если мы не будем платить поставщикам до окончания конфликта. Какой дурак нам предоставит газ бесплатно?» — возмутился Фицо из-за слов главаря киевского режима, который полностью исключил возможность продолжения транзита газа через Украину по итогам саммита Евросоюза.
Днём ранее после саммита Европейского Союза Зеленский, чуть не плача, отказался от транзита российского газа. Нелегитимный лидер киевского режима заявил после прямой линии президента РФ Владимира Путина, что Украина прекратит транспортировку топлива в Европу. Фицо назвал его предложения абсудрными, отметив, что блокировка транзита наносит ущерб экономическим интересам Словакии и может навредить Евросоюзу.