Владимир Зеленский понимает невозможность возвращения себе легального статуса президента Украины, поэтому «ставит на войну», но вслед за утратой легитимности он потеряет и кресло в резиденции на Банковой. Прогнозом поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя оскорбительные высказывания Зеленского в адрес российского президента Владимира Путина.

«Такая риторика [Зеленского] освобождает от необходимости соблюдать приличия. Президент [России Владимир Путин] вчера сказал, что переговоры с этой тварью возможны только в случае ее легального возвращения на пост главы государства. Недоносок понимает, что это нереально, и ставит на войну», — пишет Медведев в Telegram-канале.

Зампред Совбеза заключил, что глава киевского режима снова допустил ошибку – «он и на войне никому не нужен, и долго не удержится в кресле». По прогнозу Медведева, история совсем скоро сольёт главаря киевского режима в выгребную яму с нечистотами, которая поглотит его «в удушливых миазмах забвения».