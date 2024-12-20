Медведев предупредил Зеленского о скорой потере кресла на Банковой и сливе в выгребную яму
Медведев предупредил, что Зеленский долго не удержится в кресле в Киеве
Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov, paparazzza
Владимир Зеленский понимает невозможность возвращения себе легального статуса президента Украины, поэтому «ставит на войну», но вслед за утратой легитимности он потеряет и кресло в резиденции на Банковой. Прогнозом поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя оскорбительные высказывания Зеленского в адрес российского президента Владимира Путина.
«Такая риторика [Зеленского] освобождает от необходимости соблюдать приличия. Президент [России Владимир Путин] вчера сказал, что переговоры с этой тварью возможны только в случае ее легального возвращения на пост главы государства. Недоносок понимает, что это нереально, и ставит на войну», — пишет Медведев в Telegram-канале.
Зампред Совбеза заключил, что глава киевского режима снова допустил ошибку – «он и на войне никому не нужен, и долго не удержится в кресле». По прогнозу Медведева, история совсем скоро сольёт главаря киевского режима в выгребную яму с нечистотами, которая поглотит его «в удушливых миазмах забвения».
Политик считает, что «самая гнусная бандеровская мразь» решила показать свою крутость в публичных оскорблениях в адрес Путина. Своим поведением Зеленский, по оценке Медведева, напоминает Трампу, что никаких переговоров с Москвой не будет, даже при содействии США, а Белый дом должен по-прежнему донатить Киев оружием и деньгами и не пытаться соскочить с темы.
Нелегитимный президент Украины разразился истеричными оскорблениями в адрес президента РФ после прямой линии Путина 19 декабря. Глава государства во время выступления вызвал страны Запада на дуэль после сомнений в его словах о том, что «Орешник» невозможно сбить. Он предложил, что Россия нанесёт удар по некому объекту в Киеве, а Украина может попытаться сбить ракету, используя все западные средства перехвата. Иностранные СМИ в недоумении пытались разгадать слова Путина о дуэли. А Кадыров предложил российскому лидеру помочь выбрать цель в Киеве для «Орешника».