Путин вызвал Запад на дуэль, предложив сбить «Орешник» над Киевом
Путин вызвал Запад на дуэль. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции предложил технологическую дуэль западным экспертам, которые говорят, что можно сбить «Орешник». Life.ru ведёт трансляцию прямой линии.
Путин вызвал Запад на дуэль, предложив сбить «Орешник» над Киевом. Видео © Life.ru
«Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесём туда удар «Орешником». И посмотрим, что будет. Мы к таком эксперименту готовы. Готова ли другая сторона?», — задался вопросом лидер РФ.
Напомним, что 21 ноября 2024 года Россия впервые применила новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник» в ответ на удары ВСУ по регионам РФ иностранными дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow. Путин заверил, что это оружие является надёжным средством защиты территориальной целостности страны. Серийный выпуск «Орешника» начнётся в ближайшее время.