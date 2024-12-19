Путин вызвал Запад на дуэль, предложив сбить «Орешник» над Киевом

«Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесём туда удар «Орешником». И посмотрим, что будет. Мы к таком эксперименту готовы. Готова ли другая сторона?», — задался вопросом лидер РФ.