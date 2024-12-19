Путин: Шансов сбить «Орешник» ни у кого нет
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На сегодняшний день в мире нет систем вооружений, которые бы смогли сбить российскую ракету «Орешник». Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, которую по традиции объединили с пресс-конференцией главы государства.
Путин напомнил, что максимальная дистанция поражения новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник» до 5,5 тысяч километров. И даже если представить, что пусковая система размещена на расстоянии двух тысяч километров, то размещённые на территории соседней Польши системы ПВО до «Орешника» не достанут.
«У нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков — и всё, поезд ушёл. Так что шансов никаких нет, чтобы сбить эти ракеты», — заключил президент.
Напомним, что 21 ноября 2024 года Россия впервые применила новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник» в ответ на удары ВСУ по нашей территории иностранными дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow. Президент Владимир Путин заверил, что это оружие является надёжным средством защиты территориальной целостности страны.