Путин: Шансов сбить «Орешник» ни у кого нет

На сегодняшний день в мире нет систем вооружений, которые бы смогли сбить российскую ракету «Орешник». Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, которую по традиции объединили с пресс-конференцией главы государства.

Путин напомнил, что максимальная дистанция поражения новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник» до 5,5 тысяч километров. И даже если представить, что пусковая система размещена на расстоянии двух тысяч километров, то размещённые на территории соседней Польши системы ПВО до «Орешника» не достанут.

«У нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков — и всё, поезд ушёл. Так что шансов никаких нет, чтобы сбить эти ракеты», — заключил президент.