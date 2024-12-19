«‎Время подлёта – 2 минуты»: Названы страны в зоне досягаемости «Орешника» в Белоруссии

Польша получит смертельный приговор, если Россия разместит на территории Белоруссии свой новейший ракетный комплекс «Орешник». Об этом заявил глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу «Поглед Инфо».

«Орешник» на территории Белоруссии подписывает смертный приговор любым войскам на территории Польши, которые будут угрожать России. И он полностью покрывает все области Украины с временем подлёта три-четыре минуты, две минуты», — рассказал политолог.