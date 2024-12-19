«Время подлёта – 2 минуты»: Названы страны в зоне досягаемости «Орешника» в Белоруссии
Кедми: Размещение «Орешника» в Белоруссии станет смертным приговором для Польши
Польша получит смертельный приговор, если Россия разместит на территории Белоруссии свой новейший ракетный комплекс «Орешник». Об этом заявил глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу «Поглед Инфо».
«Орешник» на территории Белоруссии подписывает смертный приговор любым войскам на территории Польши, которые будут угрожать России. И он полностью покрывает все области Украины с временем подлёта три-четыре минуты, две минуты», — рассказал политолог.
Новое российское оружие способно полностью поменять оперативную и стратегическую ситуацию на Украине. Также «Орешник» изменит оценку возможных угроз со стороны Запада. На сегодня вооружение имеет «оперативное, тактическое, оперативно-стратегическое и стратегическое значение на всех полях Европы».
Напомним, что Россия планирует разместить «Орешник» на территории Белоруссии. Это может произойти во второй половине 2025 года. Такую идею президенту РФ Владимиру Путину предложил лидер республики Александр Лукашенко. Он также уже назвал тридцать вариантов расположения комплекса. По словам госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, размещение вооружения станет ответной мерой на внешние угрозы. Главной целью является гарантия безопасности СГ.
Life.ru / Шедеврум