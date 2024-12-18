«Гарантия безопасности»: Названа главная цель развёртывания «Орешника» в Белоруссии
Мезенцев: Размещение «Орешника» в Белоруссии — гарантия безопасность СГ
Размещение новейшего ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии стало ответной мерой на внешние угрозы, сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу «Звезда». По его словам, решение о развёртывании системы было принято после соответствующего запроса Александра Лукашенко.
«Ответ национального лидера России, что «Орешник» будет размещён на территории Беларуси, был логичным и обоснованным. Это не угроза кому-то. Это гарантия безопасности Союзного государства», — подчеркнул Мезенцев.
Ранее Лукашенко заявил, что Минск сам будет определять цели для российской ракеты «Орешник», однако «нажимать кнопку» Белоруссия будет вместе с РФ. Лидер республики также отметил, что стране понадобится помощь в эксплуатации данного комплекса.
VK / Минобороны России