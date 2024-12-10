Лукашенко заявил, что Минск сам определит цели для «Орешника»
Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что Минск сам будет определять цели для российской ракеты «Орешник», однако «нажимать кнопку» Беларусь будет вместе с Россией. Лидер республики также отметил, что стране понадобится помощь в эксплуатации данного комплекса.
«Цели определять будем мы в Беларуси, не россияне. То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы», — сообщил Лукашенко.
Ранее президент Белорусии рассказал о 30-ти вариантах, где собирается разместить «Орешник». По словам политика, выберут ту площадку, где будет минимальное расстояние до объектов поражения. Напомним, что президент России Владимир Путин планирует разместить ракетный комплекс «Орешник» на территории Беларуси во второй половине 2025 года. С таким предложением к российскому лидеру обратился сам Александр Лукашенко.
Life.ru / Kandinsky 3.1