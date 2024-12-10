Лукашенко заявил, что Минск сам определит цели для «Орешника»

Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что Минск сам будет определять цели для российской ракеты «Орешник», однако «нажимать кнопку» Беларусь будет вместе с Россией. Лидер республики также отметил, что стране понадобится помощь в эксплуатации данного комплекса.

«Цели определять будем мы в Беларуси, не россияне. То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы», — сообщил Лукашенко.