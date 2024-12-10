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Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

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Регион
10 декабря, 10:20

«Я ввёз»: Лукашенко заявил, что в Белоруссии есть ядерное оружие

Лукашенко подтвердил, что в Белоруссии есть ядерное оружие

Белоруссия обладает ядерным оружием. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя предложение о размещении российской ракеты «Орешник» на территории страны.

«Я сюда ввёз ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: «А, это шутка, никто ничего не ввёз». Ввезли. А то, что они (Оппоненты. — Прим. Life.ru) говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли»,приводит его слова «БелТА».

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Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в шутку предложил лидеру РФ Владимиру Путину разместить в Белоруссии российскую гиперзвуковую ракетную систему «Орешник». Он назвал её хорошим оружием и констатировал, что применение «Орешника» охладило тех, кто поставил мир на грань Третьей мировой войны. Стоит отметить, что также Путин утвердил обновлённые Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, в которых указано, что РФ может применить ядерное оружие в ответ на несколько сценариев.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Оксана Попова
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