«Я ввёз»: Лукашенко заявил, что в Белоруссии есть ядерное оружие

Белоруссия обладает ядерным оружием. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя предложение о размещении российской ракеты «Орешник» на территории страны.

«Я сюда ввёз ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: «А, это шутка, никто ничего не ввёз». Ввезли. А то, что они (Оппоненты. — Прим. Life.ru) говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли», — приводит его слова «БелТА».