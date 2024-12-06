Шойгу заявил о подготовке белорусских экипажей ОТРК «Искандер»
ОТРК «Искандер» на Дне Победы в Москве. Обложка © ТАСС / Олег Елков
Россия подготовила белорусские экипажи для управления оперативно-тактическими комплексами «Искандер». Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в эфире Первого канала.
«Подписано отдельно всё, что касается применения [ядерного оружия], и на сегодняшний день это всё осуществляется по единому командованию и под единым руководством. Другое дело, что за это время, естественно, прошли обучение два русских экипажа — я имею в виду самолёты. Ну и конечно, [прошли обучение] те, кто представляет белорусскую сторону — экипажи [комплексов] «Искандер», — сказал он.
Ранее Life.ru рассказывал о том как на полях заседания высшего госсовета Совбеза Союзного государства, проходившего в Минске, президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил главу РФ Владимира Путина разместить в республике ракетный комплекс «Орешник» в связи со сложной обстановкой на западной границе. Российский лидер ответил, что это можно будет сделать в 2025 году, когда комплекс запустят в серийное производство.