«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 18:59

Шойгу заявил о подготовке белорусских экипажей ОТРК «Искандер»

ОТРК «Искандер» на Дне Победы в Москве. Обложка © ТАСС / Олег Елков

ОТРК «Искандер» на Дне Победы в Москве. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Россия подготовила белорусские экипажи для управления оперативно-тактическими комплексами «Искандер». Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в эфире Первого канала.

«Подписано отдельно всё, что касается применения [ядерного оружия], и на сегодняшний день это всё осуществляется по единому командованию и под единым руководством. Другое дело, что за это время, естественно, прошли обучение два русских экипажа — я имею в виду самолёты. Ну и конечно, [прошли обучение] те, кто представляет белорусскую сторону — экипажи [комплексов] «Искандер», — сказал он.

Министры Белоруссии поделились ожиданиями от размещения «Орешника»
Министры Белоруссии поделились ожиданиями от размещения «Орешника»

Ранее Life.ru рассказывал о том как на полях заседания высшего госсовета Совбеза Союзного государства, проходившего в Минске, президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил главу РФ Владимира Путина разместить в республике ракетный комплекс «Орешник» в связи со сложной обстановкой на западной границе. Российский лидер ответил, что это можно будет сделать в 2025 году, когда комплекс запустят в серийное производство.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Белоруссия
  • Сергей Шойгу
  • Военная техника
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar