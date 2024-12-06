Шойгу заявил о подготовке белорусских экипажей ОТРК «Искандер»

«Подписано отдельно всё, что касается применения [ядерного оружия], и на сегодняшний день это всё осуществляется по единому командованию и под единым руководством. Другое дело, что за это время, естественно, прошли обучение два русских экипажа — я имею в виду самолёты. Ну и конечно, [прошли обучение] те, кто представляет белорусскую сторону — экипажи [комплексов] «Искандер», — сказал он.