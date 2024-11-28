Лукашенко в шутку предложил Путину разместить «Орешник» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в шутку предложил лидеру РФ Владимиру Путину разместить в Белоруссии российскую гиперзвуковую ракетную систему «Орешник». Он назвал её хорошим оружием и констатировал, что применение «Орешника» охладило тех, кто поставил мир на грань Третьей мировой войны.
«Так уже охладило. Вы видите, что нет уже единой линии, всё пошло вразнобой. — это говорит о том, что немножко растерялись. Но оружие хорошее.. Сильное воздействие на так называемо мировое сообщество, особенно на тех, кто думал, что всё обойдётся. Не обойдётся», — отметил Лукашенко в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко про гиперзвуковую ракетную систему «Орешник». Видео © Telegram/Павел Зарубин
Напомним, 21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины была выпущена новейшая ракета «Орешник». Снаряд летит со скоростью 2,5-3 км/сек, что делает его неуловимым для западных систем ПВО. Ракета «Орешник» способна долететь до Берлина за 15 минут, до Лондона — за 20, а до Варшавы — всего лишь за 12 минут после запуска. Температура её поражающих элементов достигает 4000 градусов и близка к температуре на поверхности Солнца, а мощь «Орешника» при массированном ударе сопоставима с ядерным оружием.
Midjourney / Life.ru