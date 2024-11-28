Лукашенко в шутку предложил Путину разместить «Орешник» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в шутку предложил лидеру РФ Владимиру Путину разместить в Белоруссии российскую гиперзвуковую ракетную систему «Орешник». Он назвал её хорошим оружием и констатировал, что применение «Орешника» охладило тех, кто поставил мир на грань Третьей мировой войны.

«Так уже охладило. Вы видите, что нет уже единой линии, всё пошло вразнобой. — это говорит о том, что немножко растерялись. Но оружие хорошее.. Сильное воздействие на так называемо мировое сообщество, особенно на тех, кто думал, что всё обойдётся. Не обойдётся», — отметил Лукашенко в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.