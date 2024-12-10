Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

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Регион
10 декабря, 10:27

Лукашенко рассказал о 30-ти вариантах, где собирается разместить «Орешник»

Власти Белоруссии тщательно продумывают, где и на каких площадках можно разместить российский ракетный комплекс «Орешник» на своей территории. Об этом заявил лидер республики Александр Лукашенко, отвечая на вопросы работников предприятия ООО «ПОЖСНАБ» в Борисове.

«Мы тщательно продумываем, где и на каких площадках разместить это оружие. У нас остались площадки для стратегических ядерных ракет», — уточнил он.

По словам политика, на территории Белоруссии есть около тридцати таких площадок, но выберут именно ту, где минимальное расстояние до объектов поражения.

«Разместим и нацелим. Как вы, наверное, заметили, я поставил одно условие Путину: «Цели будем определять мы в Беларуси, а не россияне. Но вы поможете с эксплуатацией». То есть мы будем совместно принимать решения, если настанет такая необходимость. Он согласился», — добавил белорусский лидер.

Лукашенко заявил, что пусковая установка «Орешника» белорусского производства
Лукашенко заявил, что пусковая установка «Орешника» белорусского производства

Напомним, что президент России Владимир Путин планирует разместить ракетный комплекс «Орешник» на территории Беларуси во второй половине 2025 года. С таким предложением к российскому лидеру обратился сам Александр Лукашенко. При этом политик утверждает, что в ракетном комплексе «Орешник» вся пусковая установка производится в Беларуси, за исключением самой ракеты.

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Life.ru

Марина Фещенко
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