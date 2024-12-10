Лукашенко рассказал о 30-ти вариантах, где собирается разместить «Орешник»

Власти Белоруссии тщательно продумывают, где и на каких площадках можно разместить российский ракетный комплекс «Орешник» на своей территории. Об этом заявил лидер республики Александр Лукашенко, отвечая на вопросы работников предприятия ООО «ПОЖСНАБ» в Борисове.

«Мы тщательно продумываем, где и на каких площадках разместить это оружие. У нас остались площадки для стратегических ядерных ракет», — уточнил он.

По словам политика, на территории Белоруссии есть около тридцати таких площадок, но выберут именно ту, где минимальное расстояние до объектов поражения.