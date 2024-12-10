Лукашенко рассказал о 30-ти вариантах, где собирается разместить «Орешник»
Власти Белоруссии тщательно продумывают, где и на каких площадках можно разместить российский ракетный комплекс «Орешник» на своей территории. Об этом заявил лидер республики Александр Лукашенко, отвечая на вопросы работников предприятия ООО «ПОЖСНАБ» в Борисове.
«Мы тщательно продумываем, где и на каких площадках разместить это оружие. У нас остались площадки для стратегических ядерных ракет», — уточнил он.
По словам политика, на территории Белоруссии есть около тридцати таких площадок, но выберут именно ту, где минимальное расстояние до объектов поражения.
«Разместим и нацелим. Как вы, наверное, заметили, я поставил одно условие Путину: «Цели будем определять мы в Беларуси, а не россияне. Но вы поможете с эксплуатацией». То есть мы будем совместно принимать решения, если настанет такая необходимость. Он согласился», — добавил белорусский лидер.
Напомним, что президент России Владимир Путин планирует разместить ракетный комплекс «Орешник» на территории Беларуси во второй половине 2025 года. С таким предложением к российскому лидеру обратился сам Александр Лукашенко. При этом политик утверждает, что в ракетном комплексе «Орешник» вся пусковая установка производится в Беларуси, за исключением самой ракеты.
Life.ru