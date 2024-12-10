Лукашенко заявил, что пусковая установка «Орешника» белорусского производства
Александр Лукашенко утверждает, что в ракетном комплексе «Орешник» вся пусковая установка производится в Беларуси, за исключением самой ракеты. Такое заявление он сделал во вторник, отвечая на вопросы работников предприятия ООО «ПОЖСНАБ» в Борисове, Минская область.
«В «Орешнике» вся пусковая установка белорусская. Кроме ракеты. Локализация высочайшая», — сказал Лукашенко.
Глава республики отметил, что готов сотрудничать с Россией в разработке самих ракет, если возникнет такая необходимость. Лукашенко добавил, что у Белоруссии достаточно компетенций для этого и выразил уверенность в способности производить пусковые установки, которые изготавливаются на МЗКТ, а также заниматься более сложными проектами.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин планирует разместить ракетный комплекс «Орешник» на территории Беларуси во второй половине 2025 года. С таким предложением к российскому лидеру обратился сам Александр Лукашенко. Уточняется, что эти ракетные комплексы будут поступать на вооружение как России, так и Беларуси одновременно. Ожидается, что данное решение упростит диалог с Западом.
Kandinsky 3.1 / Life.ru