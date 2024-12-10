Лукашенко заявил, что пусковая установка «Орешника» белорусского производства

Александр Лукашенко утверждает, что в ракетном комплексе «Орешник» вся пусковая установка производится в Беларуси, за исключением самой ракеты. Такое заявление он сделал во вторник, отвечая на вопросы работников предприятия ООО «ПОЖСНАБ» в Борисове, Минская область.

Глава республики отметил, что готов сотрудничать с Россией в разработке самих ракет, если возникнет такая необходимость. Лукашенко добавил, что у Белоруссии достаточно компетенций для этого и выразил уверенность в способности производить пусковые установки, которые изготавливаются на МЗКТ, а также заниматься более сложными проектами.