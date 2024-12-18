Британию уличили в осторожности после боевых испытаний «Орешника»

Когда Россия использовала баллистическую ракету средней дальности «Орешник» для нанесения удара по военным объектам Украины, Британия поубавила свою уверенность в вопросах обстрела российских территорий ракетами Storm Shadow. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин телеканалу «Россия-24».

«Не то, чтобы испугались [представители Лондона], но, в общем-то, поняли, что на сцене появляется совершенно новый фактор — это раз. Второе — то, что мы ответили на использование [дальнобойных ракет] Storm Shadow в глубину территории России. Это тоже очевидно. Такое ощущение, что немножко здесь осторожней стали относиться к этой теме, более взвешенно. И, собственно, внимательно следят за происходящим», — пояснил он.

Келин отметил, что Лондон довольно невнятно отреагировал на запуск «Орешника». Однако военное экспертное сообщество в Британии оценило возможности российского оружия и сильно забеспокоилось по поводу дальнейшего размещения подобных ракет ещё и в Белоруссии.