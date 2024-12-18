Британию уличили в осторожности после боевых испытаний «Орешника»
Посол РФ Келин: «Орешник» вынудил Лондон занять более взвешенную позицию
Когда Россия использовала баллистическую ракету средней дальности «Орешник» для нанесения удара по военным объектам Украины, Британия поубавила свою уверенность в вопросах обстрела российских территорий ракетами Storm Shadow. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин телеканалу «Россия-24».
«Не то, чтобы испугались [представители Лондона], но, в общем-то, поняли, что на сцене появляется совершенно новый фактор — это раз. Второе — то, что мы ответили на использование [дальнобойных ракет] Storm Shadow в глубину территории России. Это тоже очевидно. Такое ощущение, что немножко здесь осторожней стали относиться к этой теме, более взвешенно. И, собственно, внимательно следят за происходящим», — пояснил он.
Келин отметил, что Лондон довольно невнятно отреагировал на запуск «Орешника». Однако военное экспертное сообщество в Британии оценило возможности российского оружия и сильно забеспокоилось по поводу дальнейшего размещения подобных ракет ещё и в Белоруссии.
Ранее госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что размещение новейшего ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии станет ответной мерой на внешние угрозы. При этом белорусский лидер лично попросил для своей страны данный боевой комплекс, чтобы Запад не расслаблялся.
Telegram / Kandinsky 3.1