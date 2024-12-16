Сопоставимо с ядерным оружием: Путин высказался о мощи «Орешника»
Путин: Применение сразу нескольких «Орешников» сопоставимо по мощи с ядерным оружием
Использование сразу нескольких новейших ракетных комплексов «Орешник» по силе сопоставимо с ядерным оружием. Такую высокую оценку российской разработке дал глава государства Владимир Путин в ходе итоговой коллегии Минобороны РФ.
Путин высказался о мощи «Орешника». Видео © Life.ru
Как президент, мощнейший «Орешник» зарекомендовал себя лучшим образом. Аналогичное мнение высказал и командующий РВСН.
«При комплексном применении, при групповом применении сразу нескольких комплексов одновременно, это сопоставимо по мощи с применением ядерного оружия», — высказался президент.
Как писал Life.ru, российские войска применили «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории РФ иностранными дальнобойными ракетами. Снаряд поразил завод «Южмаш» в Днепропетровске, производивший корпусы ракет. По словам президента Путина, серийный выпуск новейшей российской ракетной системы начнётся в ближайшее время. Ранее также Путин заявил, что сейчас необходимо совершенствовать не ядерную доктрину, а «Орешник». Благодаря такому ракетному комплексу, в применении ядерного оружия может исчезнуть необходимость.
Life.ru / Шедеврум