Сопоставимо с ядерным оружием: Путин высказался о мощи «Орешника»

Использование сразу нескольких новейших ракетных комплексов «Орешник» по силе сопоставимо с ядерным оружием. Такую высокую оценку российской разработке дал глава государства Владимир Путин в ходе итоговой коллегии Минобороны РФ.

Путин высказался о мощи «Орешника». Видео © Life.ru

Как президент, мощнейший «Орешник» зарекомендовал себя лучшим образом. Аналогичное мнение высказал и командующий РВСН.