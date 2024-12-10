Путин указал на необходимость совершенствования «Орешника»

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас необходимо совершенствовать не ядерную доктрину, а «Орешник». Благодаря такому ракетному комплексу, в применении ядерного оружия может исчезнуть необходимость. Лидер страны также подчеркнул, что сейчас Россия ведёт себя сдержанно на многих направлениях, но при необходимости может применить жёсткость.

«Мы не ужесточаем ядерную доктрину, мы её совершенствуем. А так, по большому счёту, нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а «Орешник». Потому что, так-то если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставит просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия», — заявил Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека во вторник.