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10 декабря, 13:56

Путин поручил продолжать работу по сокращению «тюремного населения» в РФ

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российским властям следует усилить работу над снижением «тюремного населения» и следить за качеством их содержания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Во-первых, мы должны продолжать работу по снижению количества тюремного населения так называемого. Во-вторых, конечно, должны обратить внимание, в каких условиях люди содержатся — здесь очень много проблем», — сказал Путин.

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Недавно стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) получила доступ к врачебной тайне педофилов без их согласия. Соответствующий законопроект был принят депутатами Госдумы на пленарном заседании.

Николай Рюмин
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