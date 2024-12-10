Путин поручил продолжать работу по сокращению «тюремного населения» в РФ
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Российским властям следует усилить работу над снижением «тюремного населения» и следить за качеством их содержания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Во-первых, мы должны продолжать работу по снижению количества тюремного населения так называемого. Во-вторых, конечно, должны обратить внимание, в каких условиях люди содержатся — здесь очень много проблем», — сказал Путин.
Недавно стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) получила доступ к врачебной тайне педофилов без их согласия. Соответствующий законопроект был принят депутатами Госдумы на пленарном заседании.