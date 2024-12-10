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10 декабря, 13:35

ФСИН получила полный доступ к врачебной тайне педофилов

Госдума приняла закон о раскрытии для ФСИН врачебной тайны педофилов

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) получила доступ к врачебной тайне педофилов без их согласия. Соответствующий законопроект был принят депутатами Госдумы на пленарном заседании.

Ранее составляющие врачебную тайну данные предоставлялись по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением наказания и осуществлением контроля за поведением осуждённого. Однако получение таких сведений в отношении лиц, совершивших преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, без согласия гражданина или его представителя было невозможно. Принятый законопроект устранил это правило.

Напомним, в июле правительственная комиссия одобрила законопроект о раскрытии для ФСИН врачебной тайны педофилов без их согласия. Данная информация может потребоваться для контроля за применением принудительных мер медицинского характера в отношении педофилов.

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Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Оксана Попова
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