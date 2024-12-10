ФСИН получила полный доступ к врачебной тайне педофилов

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) получила доступ к врачебной тайне педофилов без их согласия. Соответствующий законопроект был принят депутатами Госдумы на пленарном заседании.

Ранее составляющие врачебную тайну данные предоставлялись по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением наказания и осуществлением контроля за поведением осуждённого. Однако получение таких сведений в отношении лиц, совершивших преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, без согласия гражданина или его представителя было невозможно. Принятый законопроект устранил это правило.