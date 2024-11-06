Уральский педофил получил 15 лет за «взрослые игры» с пятилетней дочкой и её подругой

В Екатеринбурге Свердловской области к 15 годам лишения свободы проговорили местного жителя Андрея Малышева. Его обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней девочкой и её подругой. Об этом суд региона сообщил в своём Telegram.

«Свердловский областной суд признал Андрея Малышева виновным по п. «б» ст.132 ч.5 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также осуждённый лишён права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми сроком на 7 лет», — говорится в сообщении.

Вся ситуация с насильником произошла в марте 2023 года. 44-летнйи мужчина пригласил к дочери соседскую девочку. Через время её родители заметили странное поведение и спросили у ребёнка, что случилось. Девочка рассказала, что играла у подруги с дядей во взрослые игры.

Вину подсудимый не признал, однако следствие предоставило достаточное количество доказательств его причастности к преступлению. Приговор вступит в силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.