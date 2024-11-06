Уральский педофил получил 15 лет за «взрослые игры» с пятилетней дочкой и её подругой
Жителю Екатеринбурга дали 15 лет колонию за изнасилование дочери и её подруги
Насильника из Екатеринбурга приговорили к 15 годам колонии. Обложка © Telegram / Свердловский областной суд
В Екатеринбурге Свердловской области к 15 годам лишения свободы проговорили местного жителя Андрея Малышева. Его обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней девочкой и её подругой. Об этом суд региона сообщил в своём Telegram.
«Свердловский областной суд признал Андрея Малышева виновным по п. «б» ст.132 ч.5 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также осуждённый лишён права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми сроком на 7 лет», — говорится в сообщении.
Вся ситуация с насильником произошла в марте 2023 года. 44-летнйи мужчина пригласил к дочери соседскую девочку. Через время её родители заметили странное поведение и спросили у ребёнка, что случилось. Девочка рассказала, что играла у подруги с дядей во взрослые игры.
Вину подсудимый не признал, однако следствие предоставило достаточное количество доказательств его причастности к преступлению. Приговор вступит в силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.
Ещё один любитель девочек нашёлся в Шатуре. Учитель истории переписывался со своей 15-летней ученицей. Пара высылала друг другу интимные фотографии и даже виделась на тайных свиданиях. Об отношениях со взрослым дядей узнала мать девочки. На мужчину уже возбудили уголовное дело. Он может получить до трёх лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности.