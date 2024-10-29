Трогал за интимные места: Историк-педофил из Шатуры развращал 15-летнюю школьницу

Учитель истории попался на романе с 15-летней ученицей в Подмосковье. Пара обменивалась нюдсами и ходила на тайные свидания. Как стало известно SHOT, мама ученицы лицея в городском округе Шатура увидела, как её дочь всё чаще стала нервно прятать от неё телефон. Это и вызвало подозрение у женщины. Она, конечно же, проверила её переписки и пришла в ужас. Дочь вела откровенную переписку с взрослым мужчиной. А потом ещё хуже — оказалось, что он бывший учитель девочки.

Историк-извращенец из шатуры. Фото © SHOT

Школьница в итоге призналась, что она уже несколько месяцев общается с педагогом, 29-летним Максимом А., который раньше вёл у неё историю в лицее. С сентября школьница перешла в колледж. По словам подростка, всё началось с разговоров по переписке, потом пошли откровенные фотки и свидания, где педагог преподавал ей «секс-историю» — целовал и трогал её за интимные места.

Историка задержали, вину он признал. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». Учителю грозит до трёх лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности. Максим А. работает учителем истории, обществознания и географии, общий педстаж у него четыре года. Препод регулярно повышает квалификацию на курсах.