Петербургские «Кресты», где сидел Бродский, выставили на продажу

Госкомпания «Дом.РФ» объявила аукцион по продаже исторического комплекса бывшего следственного изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге. Начальная цена на лот составляет 1,05 миллиарда рублей.

Из информации о лоте следует, что на продажу выставляется участок на 3,9 гектара, а также здания и сооружения общей площадью 41,2 тысячи квадратных метров, часть которых официальна признана объектами культурного наследия.

«Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 февраля 2025 года. Торги состоятся 21 февраля. Начальная цена лота составляет 1,052 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Бывший следственный изолятор в Санкт-Петербурге «Кресты» является одним из наиболее известных и крупных в России. Тюрьма была построена в 1884-1889 годах на Арсенальной набережной, где раньше располагались пивоваренный завод и винные погреба. В своё время в «Крестах» содержались такие известные личности, как революционер Лев Троцкий, писатель Иосиф Бродский, историк Лев Гумилёв и другие.