«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 декабря, 11:53

Петербургские «Кресты», где сидел Бродский, выставили на продажу

«Дом. РФ» выставил на торги тюрьму «Кресты» в Петербурге за 1 млрд рублей

Здание бывшего СИЗО «Кресты» в Петербурге. Обложка © ТАСС / Замир Усманов

Здание бывшего СИЗО «Кресты» в Петербурге. Обложка © ТАСС / Замир Усманов

Госкомпания «Дом.РФ» объявила аукцион по продаже исторического комплекса бывшего следственного изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге. Начальная цена на лот составляет 1,05 миллиарда рублей.

Из информации о лоте следует, что на продажу выставляется участок на 3,9 гектара, а также здания и сооружения общей площадью 41,2 тысячи квадратных метров, часть которых официальна признана объектами культурного наследия.

«Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 февраля 2025 года. Торги состоятся 21 февраля. Начальная цена лота составляет 1,052 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Бывший следственный изолятор в Санкт-Петербурге «Кресты» является одним из наиболее известных и крупных в России. Тюрьма была построена в 1884-1889 годах на Арсенальной набережной, где раньше располагались пивоваренный завод и винные погреба. В своё время в «Крестах» содержались такие известные личности, как революционер Лев Троцкий, писатель Иосиф Бродский, историк Лев Гумилёв и другие.

Петербургские «Кресты», где сидел Бродский, уйдут с молотка
Петербургские «Кресты», где сидел Бродский, уйдут с молотка

Ранее на аукционе появился лот с часами, которые ранее принадлежали бывшему депутату Верховной рады, лидеру движения «Другая Украина» Виктору Медведчуку. На циферблате изображена его супруга, телеведущая Оксана Марченко.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar