Арестованные часы Медведчука с портретом его жены продадут с молотка на Украине
Часы с изображением Оксаны Марченко, принадлежавшие Виктору Медведчуку. Обложка © Telegram / Политика страны
На аукционе появился лот с часами, которые ранее принадлежали бывшему депутату Верховной рады, лидеру движения «Другая Украина» Виктору Медведчуку. На циферблате изображена его супруга, телеведущая Оксана Марченко. Информацию об этом приводит украинские издание «Страна».
На Украине выставили на аукцион часы с изображением Оксаны Марченко, принадлежавшие Виктору Медведчуку. Фото © Telegram / Политика страны
«Наручные часы Parmigiani Fleurier с изображением на циферблате Оксаны Марченко, в корпусе из жёлтого металла, круглой формы с ремешком чёрного цвета. Имеются следы ношения (потёртости ремня и лёгкие царапины на корпусе). Определённое законом основание передачи актива для реализации: Постановление следственного судьи», — говорится в дополнении к объявлению.
Начальная цена необычных часов — 302 629 гривен (около 672 тысяч рублей). Принимать заявки будут до 5 сентября. Непосредственно аукцион пройдёт на следующий день.
Напомним, ранее на Украине арестовали всё имущество, принадлежащее Виктору Медведчуку. В общей сложности, это — 154 объекта. В частности, речь идёт о 26 автомобилях, 30 земельных участках, 23 домах, 32 квартирах, 17 парковочных местах и моторной яхте. Немногим позднее СБУ сообщила об аресте активов жены Медведчука на сумму более $153 миллиона.