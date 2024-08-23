Арестованные часы Медведчука с портретом его жены продадут с молотка на Украине

На аукционе появился лот с часами, которые ранее принадлежали бывшему депутату Верховной рады, лидеру движения «Другая Украина» Виктору Медведчуку. На циферблате изображена его супруга, телеведущая Оксана Марченко. Информацию об этом приводит украинские издание «Страна».

На Украине выставили на аукцион часы с изображением Оксаны Марченко, принадлежавшие Виктору Медведчуку. Фото © Telegram / Политика страны

«Наручные часы Parmigiani Fleurier с изображением на циферблате Оксаны Марченко, в корпусе из жёлтого металла, круглой формы с ремешком чёрного цвета. Имеются следы ношения (потёртости ремня и лёгкие царапины на корпусе). Определённое законом основание передачи актива для реализации: Постановление следственного судьи», — говорится в дополнении к объявлению.

Начальная цена необычных часов — 302 629 гривен (около 672 тысяч рублей). Принимать заявки будут до 5 сентября. Непосредственно аукцион пройдёт на следующий день.