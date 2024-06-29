Украина присвоила завод Медведчука и Козака за $5 млн ГБР: Киев изъял завод экс-депутатов Медведчука и Козака стоимостью $5 млн 29 июня, 07:54 На Украине изъяли завод экс-депутатов Медведчука и Козака. Обложка © freepik

Украинские власти изъяли в пользу государства предприятие экс-депутатов Рады Виктора Медведчука и Тараса Козака, стоимость которого оценивается в пять миллионов долларов. Завод занимается производством кирпича и находится во Львовской области. Об этом говорится в телеграм-канале государственного бюро расследований страны (ГБР).

"ГБР передало в управление Национальному агентству по выявлению активов (АРМА) предприятие ближайших родственников подозреваемых в государственной измене бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака", — сказано в тексте.

Ранее экс-депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский нарушил сразу несколько статей Уголовного кодекса Украины, узурпировав власть после истечения срока полномочий. За незаконный захват кресла на Банковой он подлежит привлечению к ответственности, уверен Медведчук.

Авторы Татьяна Миссуми