Петербургские «Кресты», где сидел Бродский, уйдут с молотка

Имущественный комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге выставят на аукцион до конца года. Как рассказал «Ведомостям» генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко, стартовая стоимость здания может составить около 1 млрд рублей.

Сообщается, что комплекс выставят на торги в конце 2024 года – начале 2025-го. По оценке Мутко, начальная цена «Крестов» может составить приблизительно 1 млрд рублей, однако окончательная стоимость будет известна после соотвествующей оценки.

Бывший следственный изолятор в Санкт-Петербурге «Кресты» является одним из наиболее известных и крупных в России. В своё время там содержались такие известные личности, как революционер Лев Троцкий, писатель Иосиф Бродский, историк Лев Гумилёв и другие.