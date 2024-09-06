Петербургские «Кресты», где сидел Бродский, уйдут с молотка
Мутко: Тюрьму «Кресты» в Санкт-Петербурге выставят на аукцион до конца года
Имущественный комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге. Обложка © wikipedia / Andrew Shiva
Имущественный комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге выставят на аукцион до конца года. Как рассказал «Ведомостям» генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко, стартовая стоимость здания может составить около 1 млрд рублей.
Сообщается, что комплекс выставят на торги в конце 2024 года – начале 2025-го. По оценке Мутко, начальная цена «Крестов» может составить приблизительно 1 млрд рублей, однако окончательная стоимость будет известна после соотвествующей оценки.
Бывший следственный изолятор в Санкт-Петербурге «Кресты» является одним из наиболее известных и крупных в России. В своё время там содержались такие известные личности, как революционер Лев Троцкий, писатель Иосиф Бродский, историк Лев Гумилёв и другие.
Ранее на аукционе появился лот с часами, которые ранее принадлежали бывшему депутату Верховной рады, лидеру движения «Другая Украина» Виктору Медведчуку. На циферблате изображена его супруга, телеведущая Оксана Марченко. Начальная цена необычных часов — 302 629 гривен (около 672 тысяч рублей).