В посольстве РФ в Латвии предостерегли от участия в аукционе по продаже "Дома Москвы"

Решение латвийских властей о конфискации "Дома Москвы" в Риге создаёт очень опасный прецедент в международно-правовом поле. Об этом сказано в публикации посольства РФ в столице республики в связи со стартом аукциона по продаже экспроприированного здания.

"Латвийская сторона создала крайне опасный прецедент в международно-правовой практике, под надуманным предлогом незаконно экспроприировав находящийся в собственности Российской Федерации "Дом Москвы" в Риге и выставив его на аукционные торги", — указали в дипмиссии.