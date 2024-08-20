В посольстве РФ в Латвии предостерегли от участия в аукционе по продаже "Дома Москвы"
В посольстве РФ назвали опасным прецедентом конфискацию "Дома Москвы" Латвией
Здание культурного центра "Дом Москвы" в Риге. Обложка © ТАСС / Василий Шитов
Решение латвийских властей о конфискации "Дома Москвы" в Риге создаёт очень опасный прецедент в международно-правовом поле. Об этом сказано в публикации посольства РФ в столице республики в связи со стартом аукциона по продаже экспроприированного здания.
"Латвийская сторона создала крайне опасный прецедент в международно-правовой практике, под надуманным предлогом незаконно экспроприировав находящийся в собственности Российской Федерации "Дом Москвы" в Риге и выставив его на аукционные торги", — указали в дипмиссии.
В посольстве предупредили тех, кто захочет участвовать в аукционе и, вероятно, потратит значительные средства на приобретение "Дома Москвы", что российская сторона будет добиваться возвращения незаконно отчуждённой недвижимости в свою собственность.
Напомним, что о планах властей республики по конфискации дома стало известно ещё в декабре прошлого года. 11 января Парламент Латвии принял закон "О действиях в отношениях недвижимого имущества, необходимых для предотвращения угроз государственной безопасности". Очень удобный документ, из которого следует, что "Дом Москвы" в Риге непременно нужно конфисковать в пользу латвийского государства. Тогда в посольстве России назвали решение актом произвола и грабежа. А официальный спикер МИД РФ Мария Захарова пообещала Латвии болезненный ответ на подобный произвол.