Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала рейдерством и кражей в государственном масштабе конфискацию "Дома Москвы" в Риге. Она напомнила, что речь идёт о российской собственности, и анонсировала крайне болезненные для Латвии ответные шаги на захват здания.

"Как вы знаете, 11 января Сейм этой страны в окончательном чтении принял законопроект об экспроприации культурно-делового центра "Дом Москвы" в Риге. Я напомню, что это экспроприация не своего в Латвии", — подчеркнула Захарова и обратила внимание на то, что в качестве объяснения такого враждебного шага страна использовала формулировку "для предотвращения угроз госбезопасности".

Поскольку речь идёт о собственности Москвы, Россия квалифицировала данные действия как рейдерство, как кражу, как воровство в государственном масштабе. Дипломат подчеркнула, что захват дома попирает международные нормы, которые гарантируют неприкосновенность имущества других стран. Она возложила всю ответственность, в том числе материальную, за данное беззаконие на руководство Латвии.

"Повторяем, что шаги российской стороны будут жёсткими и крайне болезненными для Латвии", — предупредила Захарова.