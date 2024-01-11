Посольство РФ устроило Латвии демарш из-за планов изъять "Дом Москвы" в Риге в пользу ВСУ
Посольство РФ в Латвии: Конфискация "Дома Москвы" — акт государственного грабежа
Культурный центр "Дом Москвы" в Риге. Обложка © ТАСС / Василий Шитов
Принятый латвийским Парламентом 11 января закон "О действиях в отношении недвижимого имущества, которые необходимы для предотвращения угроз госбезопасности", согласно которому "Дом Москвы" в Риге должен быть конфискован в пользу государства, является актом произвола и грабежа. Об этом говорится в комментарии Посольства РФ в Латвии, опубликованном на сайте российского МИД.
"Посольство предприняло демарш, уведомив латвийскую сторону о неизбежности ответных мер, включая предъявление Риге компенсационных требований за причинённый материальный ущерб, а также убытки, понесённые в результате остановки деятельности "Дома Москвы", — сказано в публикации.
В дипмиссии назвали действия латвийских властей государственным грабежом и произволом, грубо нарушающим основы международного права. Такое действие от законодателей Латвии создаёт опасный прецедент, посылающий собственникам-иностранцам чёткий сигнал о том, что на их активы в этой прибалтийской стране не распространяется защита местных законов и международных договоров, которые были подписаны официальной Ригой. Стоит отметить, что Латвия намерена передать "Дом Москвы" в государственную собственность с целью дальнейшей продажи. Вырученные средства планируют передать Украине.
Это не первый враждебный шаг Риги в отношении Москвы. Лайф ранее сообщал о том, что 1167 российским гражданам, около 800 из которых старше 60 лет, грозит депортация из Латвии.