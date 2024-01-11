Регион

Уведомления отключены

11 января, 16:19

Посольство РФ устроило Латвии демарш из-за планов изъять "Дом Москвы" в Риге в пользу ВСУ

Посольство РФ в Латвии: Конфискация "Дома Москвы" — акт государственного грабежа

Культурный центр "Дом Москвы" в Риге. Обложка © ТАСС / Василий Шитов

Культурный центр "Дом Москвы" в Риге. Обложка © ТАСС / Василий Шитов

Принятый латвийским Парламентом 11 января закон "О действиях в отношении недвижимого имущества, которые необходимы для предотвращения угроз госбезопасности", согласно которому "Дом Москвы" в Риге должен быть конфискован в пользу государства, является актом произвола и грабежа. Об этом говорится в комментарии Посольства РФ в Латвии, опубликованном на сайте российского МИД.

"Посольство предприняло демарш, уведомив латвийскую сторону о неизбежности ответных мер, включая предъявление Риге компенсационных требований за причинённый материальный ущерб, а также убытки, понесённые в результате остановки деятельности "Дома Москвы", сказано в публикации.

В дипмиссии назвали действия латвийских властей государственным грабежом и произволом, грубо нарушающим основы международного права. Такое действие от законодателей Латвии создаёт опасный прецедент, посылающий собственникам-иностранцам чёткий сигнал о том, что на их активы в этой прибалтийской стране не распространяется защита местных законов и международных договоров, которые были подписаны официальной Ригой. Стоит отметить, что Латвия намерена передать "Дом Москвы" в государственную собственность с целью дальнейшей продажи. Вырученные средства планируют передать Украине.

Россия прекратила налоговые соглашения с двумя европейскими странами
Россия прекратила налоговые соглашения с двумя европейскими странами

Это не первый враждебный шаг Риги в отношении Москвы. Лайф ранее сообщал о том, что 1167 российским гражданам, около 800 из которых старше 60 лет, грозит депортация из Латвии.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Латвия
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров