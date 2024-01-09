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9 января, 09:54

Россия прекратила налоговые соглашения с двумя европейскими странами

МИД РФ: Договор об избежании двойного налогообложения с Латвией прекращён

С 1 января 2024 года прекращено действие договора об избежании двойного налогообложения между Россией и Латвией. Соответствующее сообщение МИД РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

"1 января 2024 года прекращено действие Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал, подписанного в Москве 20 декабря 2010 года",  указано в сообщении.

Латвия приостановила действие этого соглашения со своей стороны ещё в мае 2022 года. Так власти страны отреагировали на проведение Россией специальной военной операции (СВО) на Украине.

Кроме того, расторгнуто аналогичное налоговое соглашение между Россией и Данией с 1 января 2024 года. Оно действовало с февраля 1996 года, говорится на сайте правовой информации.

Путин приостановил действие некоторых налоговых договоров с недружественными странами
Путин приостановил действие некоторых налоговых договоров с недружественными странами

Напомним, президент России Владимир Путин в сентябре 2022 года заморозил налоговое соглашение с Латвией из-за нарушений Ригой взятых на себя обязательств. В декабре того же года Правительство РФ одобрило приостановку соглашения.

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ТАСС / Антон Вергун

Дарья Нарыкова
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