Россия прекратила налоговые соглашения с двумя европейскими странами
МИД РФ: Договор об избежании двойного налогообложения с Латвией прекращён
С 1 января 2024 года прекращено действие договора об избежании двойного налогообложения между Россией и Латвией. Соответствующее сообщение МИД РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.
"1 января 2024 года прекращено действие Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал, подписанного в Москве 20 декабря 2010 года", — указано в сообщении.
Латвия приостановила действие этого соглашения со своей стороны ещё в мае 2022 года. Так власти страны отреагировали на проведение Россией специальной военной операции (СВО) на Украине.
Кроме того, расторгнуто аналогичное налоговое соглашение между Россией и Данией с 1 января 2024 года. Оно действовало с февраля 1996 года, говорится на сайте правовой информации.
Напомним, президент России Владимир Путин в сентябре 2022 года заморозил налоговое соглашение с Латвией из-за нарушений Ригой взятых на себя обязательств. В декабре того же года Правительство РФ одобрило приостановку соглашения.
ТАСС / Антон Вергун