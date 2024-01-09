Россия прекратила налоговые соглашения с двумя европейскими странами

С 1 января 2024 года прекращено действие договора об избежании двойного налогообложения между Россией и Латвией. Соответствующее сообщение МИД РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

"1 января 2024 года прекращено действие Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал, подписанного в Москве 20 декабря 2010 года", — указано в сообщении.

Латвия приостановила действие этого соглашения со своей стороны ещё в мае 2022 года. Так власти страны отреагировали на проведение Россией специальной военной операции (СВО) на Украине.