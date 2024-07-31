Бежавший из Латвии блогер объяснил, зачем пробирался в Россию по болотам

Активист, политический блогер Станислав Букайн, который бежал в Россию из Латвии вместе с дочкой, объяснил свой поступок в интервью RT.

"Переплыл реку, только было больше болото, чем река. С дочерью родной. Так сложились обстоятельства, что помимо семейного конфликта у меня было уголовное дело, где мне грозило от 10 до 20 лет либо пожизненное. И я был уверен, что в суде мы это дело развалим, но в последнее время, учитывая всю предвзятость судебной системы по отношении к русским в Латвии, а также ту ювенальную юстицию, с которой я столкнулся по поводу своей дочери, я понял, что правды в Латвии мы не добьёмся", — заявил общественник.

Активист не стал оставлять дочь в Латвии и взял её с собой, поскольку в балтийской республике "потихоньку начинают вводить ЛГБТ*-пропаганду" и рассказывают детям вещи, которые "не каждый взрослый в состоянии переварить". Букайн подчеркнул, что не хотел бы, чтобы его ребёнок рос в этой среде. По его словам, его супруга сотрудничала с латвийскими службами госбезопасности, что создавало много сложностей.

Напомним, активист приплыл в Россию на надувном плоту вместе с дочерью и попросил политическое убежище. На родине его обвиняют в "создании преступной организации", которая якобы занимается шпионажем в пользу России. В 2014–2015 годах Букайн собирал гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Также он занимался общественно-политической деятельностью по защите русских в Латвии.