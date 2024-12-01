Эксперт оценила идею отменить ОГЭ и ЕГЭ для некоторых российских школьников
Эксперт Степанова: Отмена ОГЭ и ЕГЭ — сложно осуществимая идея
Отмена ОГЭ и ЕГЭ для школьников является сложно осуществимой идеей. Согласно статье 59 ФЗ «Об образовании в РФ», после каждого этапа обучения требуется итоговая аттестация. Об этом заявила эксперт по эффективным стратегиям поступления в вуз Марина Степанова.
«Предложение требует изменения законодательства. А это не быстрый процесс. Поэтому в ближайшее время я бы этого не ожидала. Что касается проведения экзаменов — они однозначно нужны. В какой форме они будут проведены — это другой вопрос», — объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».
Она добавила, что при поступлении в колледж результаты ОГЭ и ЕГЭ не требуются и сейчас. Они нужны только для получения аттестата. По мнению Степановой, для тех, кто уходит после девятого класса, можно оставить только два обязательных экзамена: русский язык и математику. А экзамены по выбору сдавать только тем ребятам, которые хотят перейти в 10 класс.
Эксперт также считает, что ЕГЭ — это лучшее, что могло быть придумано в последнее время. Трудность заключается не в формате проведения экзамена, а в содержании тестов, которые требуют глубоких знаний за все года обучения. Однако со сформированным клиповым мышлением, как считает Степанова, подготовиться сложно.
«Считаю, что ОГЭ своего рода репетиция к ЕГЭ и один из способов понять, как дается предмет. Если в 9 классе сложно, то в 11 классе будет в три раза сложнее. А в вузе будет еще тяжелее. Таким образом, если говорить о четко выстроенной образовательной траектории, то это набор последовательных действий: ОГЭ — ЕГЭ — вуз или колледж», — резюмировала она.
Ранее идею отмены ОГЭ также отвергли в Рособрнадзоре, посчитав, что это может пагубно отразиться на мотивации учеников. Однако там считают, что систему аттестации действительно надо совершенствовать. Таким образом в ближайшие годы может измениться формат экзамена, а именно расчёт оценки, применение результатов, выбор предметов. Кроме того, ОГЭ могут начать оценивать по 100-балльной шкале. Что касается отмены ЕГЭ, то в октябре Госдума также не поддержала эту идею.
АГН «Москва» / Василий Кузьмичёнок