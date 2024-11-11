В России анонсировали изменения в ОГЭ

Формат Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников в ближайшие годы может измениться, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, данный вопрос сейчас активно обсуждается. Он также подчеркнул, что речи об отмене ОГЭ не идёт.

«Скорее всего, не в этом году, сразу вам говорю, ближайшие годы, форма ОГЭ, в том числе расчёт оценки, применение результатов, выбора предметов — это всё, скорее всего, претерпит изменения», — сказал Музаев на всероссийской встрече с родителями учащихся в мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Он добавил, что для колледжей и техникумов важны оценки по профильным для них предметам, а не средний балл в аттестате. Сейчас ОГЭ и аттестат о среднем образовании этого не учитывают, поэтому и нужны изменения.