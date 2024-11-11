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Регион
11 ноября, 11:19

В России анонсировали изменения в ОГЭ

В Рособрнадзоре пообещали в ближайшее время изменить формат ОГЭ

Формат Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников в ближайшие годы может измениться, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, данный вопрос сейчас активно обсуждается. Он также подчеркнул, что речи об отмене ОГЭ не идёт.

«Скорее всего, не в этом году, сразу вам говорю, ближайшие годы, форма ОГЭ, в том числе расчёт оценки, применение результатов, выбора предметов — это всё, скорее всего, претерпит изменения», — сказал Музаев на всероссийской встрече с родителями учащихся в мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Он добавил, что для колледжей и техникумов важны оценки по профильным для них предметам, а не средний балл в аттестате. Сейчас ОГЭ и аттестат о среднем образовании этого не учитывают, поэтому и нужны изменения.

Ранее сообщалось, что Госдума отклонила законопроект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ. Думский комитет по просвещению решил, что нынешний порядок объективно и прозрачно показывает знания выпускников, а также гарантирует единые подходы и качество подготовки к экзаменам.

Российские школьники смогут сдать ЕГЭ по арабскому языку
Российские школьники смогут сдать ЕГЭ по арабскому языку
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ТАСС / Евгений Епанчинцев

Наталья Демьянова
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