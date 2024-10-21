Российские школьники смогут сдать ЕГЭ по арабскому языку
Минпросвещения России планирует через два года ввести арабский язык в ЕГЭ
Министерство просвещения России через два года хочет ввести арабский язык в Единый государственный экзамен. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов во время визита президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заид Аль Нахайяна в гимназию имени Е. М. Примакова в Подмосковье.
«Мы планируем через два года в Единый государственный экзамен — наше централизованное тестирование — в качестве шестого экзамена по выбору ввести арабский язык», — рассказал Кравцов в ходе презентации.
Министр также анонсировал, что в ноябре в гимназии Примакова пройдёт первый форум, посвящённый вопросам преподавания арабского языка. В нём примут участие учёные и педагоги из более чем десятка стран.
А ранее стало известно, когда в 2025 году школьники будут сдавать ЕГЭ. Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект расписания. Так, дни экзаменов назначены с 23 мая по 4 июля. А 3 и 4 июля станут днями пересдач.
Агентство «Москва»/Василий Кузьмичёнок