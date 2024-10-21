Российские школьники смогут сдать ЕГЭ по арабскому языку

Министерство просвещения России через два года хочет ввести арабский язык в Единый государственный экзамен. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов во время визита президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заид Аль Нахайяна в гимназию имени Е. М. Примакова в Подмосковье.

«Мы планируем через два года в Единый государственный экзамен — наше централизованное тестирование — в качестве шестого экзамена по выбору ввести арабский язык», — рассказал Кравцов в ходе презентации.

Министр также анонсировал, что в ноябре в гимназии Примакова пройдёт первый форум, посвящённый вопросам преподавания арабского языка. В нём примут участие учёные и педагоги из более чем десятка стран.