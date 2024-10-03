Минобрнауки обещало поэтапно обновить перечень ЕГЭ для поступления в вузы

Минобрнауки России обещало, что изменения в приёмные испытания в вузы будут вводить поэтапно. В следующем, 2025, году, появятся незначительные корректировки, а существенные изменения вступят в силу только в 2026 году. О проекте перечня ЕГЭ рассказал глава ведомства Валерий Фальков на расширенном заседании общественного совета при министерстве.

«Документ скорректируют с учётом высказанных в ходе общественного обсуждения замечаний. Кроме того, изменения было предложено вводить поэтапно, разделив приложение к приказу на две части. Первая часть, включающая в себя направления подготовки, по которым состав вступительных испытаний изменится незначительно, вступит в силу уже в 2025 году, а вторая часть, предполагающая существенные новации, — только в 2026 году», — говорится в сообщении на сайте Минобрнауки РФ.