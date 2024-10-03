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3 октября, 08:10

Минобрнауки обещало поэтапно обновить перечень ЕГЭ для поступления в вузы

Фальков: Изменения в перечне приёмных испытаний в вузы будут вводить поэтапно

Расширенное заседание Общественного совета при Минобрнауки России. Обложка © Telegram / Минобрнауки России

Расширенное заседание Общественного совета при Минобрнауки России. Обложка © Telegram / Минобрнауки России

Минобрнауки России обещало, что изменения в приёмные испытания в вузы будут вводить поэтапно. В следующем, 2025, году, появятся незначительные корректировки, а существенные изменения вступят в силу только в 2026 году. О проекте перечня ЕГЭ рассказал глава ведомства Валерий Фальков на расширенном заседании общественного совета при министерстве.

«Документ скорректируют с учётом высказанных в ходе общественного обсуждения замечаний. Кроме того, изменения было предложено вводить поэтапно, разделив приложение к приказу на две части. Первая часть, включающая в себя направления подготовки, по которым состав вступительных испытаний изменится незначительно, вступит в силу уже в 2025 году, а вторая часть, предполагающая существенные новации, — только в 2026 году»,говорится в сообщении на сайте Минобрнауки РФ.

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Ранее стало известно, что Министерство науки и образования обновило список экзаменов для поступления в вузы. Документ уже опубликовали на портале правовой информации. Данные нововведения смогут укрепить связь между знаниями, полученными в школе и требованиями университетских программ. Согласно проекту, абитуриенты дополнительно могут выбрать ещё два ЕГЭ по рекомендованным профильным предметам.

Наталья Афонина
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