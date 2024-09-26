В России предложили считать детей личным достижением при поступлении в вуз
Кутепов предложил давать допбаллы при поступлении в вуз родившим женщинам
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо главе Минобрнауки России Валерию Фалькову с предложением считать наличие детей индивидуальным достижением при поступлении в вуз.
Согласно документу, для того чтобы личное достижение было учтено, ребёнок должен родиться в течение года перед подачей документов в вуз. Сенатор считает, что такая мера позволит большему количеству женщин поучить высшее образование. Кроме того, по его мнению, это поможет повысить демографию в стране.
«Мера будет являться одной из мер для профилактики прерывания беременности, а также повышать статус семей с детьми», — заявил он, передаёт ТАСС.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что в России следует провести «специальную демографическую операцию», а начаться она должна с Дальнего Востока. Останина обратилась к правительству с инициативой о создании единого центра демографической подготовки.
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