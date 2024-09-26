В России предложили считать детей личным достижением при поступлении в вуз

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо главе Минобрнауки России Валерию Фалькову с предложением считать наличие детей индивидуальным достижением при поступлении в вуз.

Согласно документу, для того чтобы личное достижение было учтено, ребёнок должен родиться в течение года перед подачей документов в вуз. Сенатор считает, что такая мера позволит большему количеству женщин поучить высшее образование. Кроме того, по его мнению, это поможет повысить демографию в стране.

«Мера будет являться одной из мер для профилактики прерывания беременности, а также повышать статус семей с детьми», — заявил он, передаёт ТАСС.