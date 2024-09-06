Начать с Дальнего Востока: В России предложили провести «специальную демографическую операцию»
Депутат ГД Останина предложила начать демографическую операцию с Дальнего Востока
В России предложили провести «специальную демографическую операцию». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot
В России следует провести «специальную демографическую операцию», а начаться она должна с Дальнего Востока. Соответствующее заявление сделала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Её слова приводит РИА «Новости».
«Мы должны провести ещё одну спецоперацию. Вот как СВО — только специальная демографическая операция. Начинать её надо на Дальнем Востоке, где солнце восходит», — приводит агентство слова депутата.
Останина считает, что демографическая должна иметь свой предмет подобно социальной политике. В этой связи она обратилась в правительство с инициативой о создании единого центра демографического подготовки кадров демографов.
Она пояснила, что сейчас молодые семьи нуждаются в особой поддержке, но при этом, нельзя забывать и семьи, в которых уже есть дети. По словам депутата, наиболее удачный опыт у Сахалина. Там дети из многодетной семьи могут поступать вне конкурса на бюджет в ВУЗ. Народная избранница считает, что такой опыт нужно транслировать на всю страну.
Ранее глава ВЦИОМ Константин Абрамов резко раскритиковал современных женщин, которые предпочитают жить с собачками, а не заводить семьи и рожать детей. В полемику с Абрамовым вступила Останина. Она попыталась доказать, что россиянки вовсе не по своей вине вынуждены ориентироваться на построение карьеры.