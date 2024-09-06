Начать с Дальнего Востока: В России предложили провести «специальную демографическую операцию»

В России следует провести «специальную демографическую операцию», а начаться она должна с Дальнего Востока. Соответствующее заявление сделала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Её слова приводит РИА «Новости».

«Мы должны провести ещё одну спецоперацию. Вот как СВО — только специальная демографическая операция. Начинать её надо на Дальнем Востоке, где солнце восходит», — приводит агентство слова депутата.

Останина считает, что демографическая должна иметь свой предмет подобно социальной политике. В этой связи она обратилась в правительство с инициативой о создании единого центра демографического подготовки кадров демографов.

Она пояснила, что сейчас молодые семьи нуждаются в особой поддержке, но при этом, нельзя забывать и семьи, в которых уже есть дети. По словам депутата, наиболее удачный опыт у Сахалина. Там дети из многодетной семьи могут поступать вне конкурса на бюджет в ВУЗ. Народная избранница считает, что такой опыт нужно транслировать на всю страну.