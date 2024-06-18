Расцвет IT и демографии на фоне северной природы: Политолог сочла оправданным внимание Путина к Якутии

Якутия — это уникальный регион, который характеризуется не только непростой географией, но и высоким уровнем цифрового развития. На этот факт обратила внимание политолог, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова. Она назвала Республику Саха одним из лидеров отечественного IT-направления. И здесь важно упомянуть якутскую киноиндустрию и игровую индустрию как точки роста и развивающиеся отрасли, которые подчёркивают высокий креативный потенциал у этого региона.

"Я думаю, что в комбинации вот эти две вещи — с одной стороны, творческий потенциал региона, его готовность развивать новые современные отрасли, а с другой стороны, глобальные проекты и большие инвестиции — это залог хорошего будущего для Якутии. Между прочим, регион занимает хорошие очень позиции по демографии, если я не ошибаюсь, номер один по Дальнему Востоку. Каждая пятая семья является многодетной", — отметила Фёдорова.

По словам собеседницы Life.ru, Якутия чутко реагирует на развитие, инвестиции и внимание федерального центра. Люди хотят там жить и работать, рожать детей. В этом смысле сегодняшний визит президента Владимира Путина имеет очень важное значение.