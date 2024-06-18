Расцвет IT и демографии на фоне северной природы: Политолог сочла оправданным внимание Путина к Якутии
Эксперт ЭИСИ Фёдорова: Глобальные проекты и инвестиции — залог будущего Якутии
Республика Саха (Якутия). Якутск. Горожане на набережной города. Обложка © Сергей Карпухин / ТАСС
Якутия — это уникальный регион, который характеризуется не только непростой географией, но и высоким уровнем цифрового развития. На этот факт обратила внимание политолог, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова. Она назвала Республику Саха одним из лидеров отечественного IT-направления. И здесь важно упомянуть якутскую киноиндустрию и игровую индустрию как точки роста и развивающиеся отрасли, которые подчёркивают высокий креативный потенциал у этого региона.
"Я думаю, что в комбинации вот эти две вещи — с одной стороны, творческий потенциал региона, его готовность развивать новые современные отрасли, а с другой стороны, глобальные проекты и большие инвестиции — это залог хорошего будущего для Якутии. Между прочим, регион занимает хорошие очень позиции по демографии, если я не ошибаюсь, номер один по Дальнему Востоку. Каждая пятая семья является многодетной", — отметила Фёдорова.
По словам собеседницы Life.ru, Якутия чутко реагирует на развитие, инвестиции и внимание федерального центра. Люди хотят там жить и работать, рожать детей. В этом смысле сегодняшний визит президента Владимира Путина имеет очень важное значение.
"Существует глобальный замысел — президент России строит экономику будущего, Россию будущего, в которой огромное ключевое значение выделяется развитию Северного морского пути Азиатско-Тихоокеанского региона. И для этого уже запущено много крупных значимых инфраструктурных проектов. Что касается Якутии — это, конечно, Ленский мост, который изменит транспортную ситуацию значительно. Транспортная доступность будет обеспечена более чем для 87% жителей региона, и, вообще, важность этого проекта для республики практически невозможно переоценить", — указала эксперт ЭИСИ.
Напомним, сегодня, 18 июня, Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию. В ходе поездки российский лидер ознакомится с достижениями республики, встретится с работающими на Дальнем Востоке специалистами, а также учащимися Высшей школы музыки им. В.А. Босикова. Путин уже провёл встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым, а также посетил гордость региона — креативный кластер "Квартал труда", где он осмотрел экспозицию, посвящённую достижениям и перспективам региона в области информационных технологий, а также военной продукции, применяемой в зоне специальной военной операции (СВО). В частности, Путину показали автомат АК-74 с боковой планкой — для крепления различных прицельных приспособлений.