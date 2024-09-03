Глава ВЦИОМ осудил «дам с собачками» вместо детей, но депутат Останина увидела в этом вину мужчин Глава ВЦИОМ раскритиковал россиянок за желание заводить собачек вместо детей 3 сентября, 10:29 Мама с малышом. Обложка © freepik

Глава фонда «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) Константин Абрамов резко раскритиковал современных женщин, которые предпочитают жить с собачками, а не заводить семьи и рожать детей. Об этом он сказал на сессии Восточного экономического форума «Демографический суверенитет как основа экономического развития России».

«Если к ним приезжаешь на форум, то у них большое количество молодых, красивых девушек и женщин — без семьи, без детей, но с собачками на работе. То есть раньше у нас приводили на работу детей — это нормально, дети — они были везде, это считалось хорошо», — пояснил Абрамов.

Он добавил, что ведомства, отвечающие за проблемы с демографией и воспитание молодёжи, обязаны показывать пример, а также не просто пропагандировать семейные ценности, но и «стать драйвером» позитивных изменений. В полемику с Абрамовым вступила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она попыталась доказать, что россиянки вовсе не по своей вине вынуждены ориентироваться на построение карьеры.

Останина напомнила, что рождение детей — это ещё и некое участие мужчины, а о чём можно говорить, если сильный пол зачастую хочет пожить «для себя». По её словам, поэтому женщины вынуждены за неимением сильного плеча сначала строить карьеру. Депутат добавила, что вопрос о рождении ребёнка должен решаться женщиной совместно с мужчиной: «Не с собачкой она должна советоваться, а с молодым человеком».

Ранее сообщалось, что правительство России рассмотрит законопроект, предусматривающий увеличение пособия по уходу за ребёнком до полутора лет с 40% до 60% от среднего заработка родителя.

Авторы Татьяна Миссуми