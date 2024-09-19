В Совфеде объявили «однушки» врагом российской демографии

Сенатор Анатолий Широков заявил, что большое количество однокомнатных квартир на рынке недвижимости мешает поднимать демографию в стране. По его словам, «однушки» не дают российским семьям расширяться.

«Сегодня в новых домах значительная доля — это однокомнатные квартиры. Фактически мы программируем недостаток качественного жилья для создания семьи, рождения детей на ближайшие десятилетия. Однокомнатные квартиры закладывают наше отставание», — заявил он в беседе с изданием «Подъём».

По его словам, если в России появится больше свободных квартир, то рождаемость повысится. Он отметил, что крохотное жильё — это «путь в никуда», однако как быть тем, кто покупает однокомнатную квартиру из-за отсутствия большего бюджета, сенатор не объяснил. Широков считает, что государство точечно должно помогать семьям, которые решились на приобретение жилья.