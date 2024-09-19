В Совфеде объявили «однушки» врагом российской демографии
Сенатор Широков: Строительство «однушек» мешает рождаемости в России
Сенатор Анатолий Широков заявил, что большое количество однокомнатных квартир на рынке недвижимости мешает поднимать демографию в стране. По его словам, «однушки» не дают российским семьям расширяться.
«Сегодня в новых домах значительная доля — это однокомнатные квартиры. Фактически мы программируем недостаток качественного жилья для создания семьи, рождения детей на ближайшие десятилетия. Однокомнатные квартиры закладывают наше отставание», — заявил он в беседе с изданием «Подъём».
По его словам, если в России появится больше свободных квартир, то рождаемость повысится. Он отметил, что крохотное жильё — это «путь в никуда», однако как быть тем, кто покупает однокомнатную квартиру из-за отсутствия большего бюджета, сенатор не объяснил. Широков считает, что государство точечно должно помогать семьям, которые решились на приобретение жилья.
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве перестанут строить однокомнатные квартиры площадью менее 28 квадратных метров, при этом двушка должна будет иметь площадь не менее 44 квадратов. Такое постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Метражность жилья будут рассчитывать без учёта площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров.
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