Риелтор заявил, что для покупки однушки в Москве в ипотеку нужно получать 270 тысяч в месяц

Стало известно, сколько надо зарабатывать, чтобы обзавестись собственным жильём в Москве. Например, ипотеку на однушку в столице одобрят только в том случае, если ежемесячный доход будет составлять 273 тысячи рублей (более 3 млн в год). Об этом сообщил РИАМО генеральный директор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин.

"При покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке Москвы, среднюю стоимость которой эксперты оценивают сегодня в 11,8 млн рублей, в ипотеку на 20 лет по ставке 20,5% годовых с первоначальным взносом 20,1% ежемесячный платёж составит 163,9 тысячи руб. Соответственно, для одобрения такого кредита доход заёмщика должен превышать 273 тысячи рублей", — поделился расчётами Пысин.

При покупке двухкомнатной квартиры эти цифры будут в разы больше. В среднем такая жилплощадь сегодня стоит 17,4 млн рублей, соответственно, ежемесячный платёж по ипотеке увеличится до 246,1 тысячи рублей. Зарплата при таких взносах должна быть не меньше 400 тысяч. По словам риелтора, банки одобряют жилищные кредиты, если величина платежа не превышает 50–60% от дохода человека при условии, что заработок заёмщика находится на среднем уровне.