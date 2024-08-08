Часть квартир на вторичном рынке подешевеют в конце лета: где они расположены К середине августа на рынке вторичной недвижимости наступит особый период. С одной стороны, вырастут продажи квартир, которые требуются покупателям к 1 сентября. С другой, идёт общее снижение спроса на фоне высоких ставок по ипотеке. Как изменятся цены? 7 августа, 21:19 Участники рынка рассказали, какие квартиры подешевеют в середине августа. Обложка © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Какие квартиры на вторичном рынке дорожают, а какие дешевеют

В городах-миллионниках за последний месяц наметился рост стоимости квадратного метра на вторичном рынке. Он составил в среднем 0,5%. По итогам июля медианная цена одного метра оказалась на уровне 132 000 рублей. При этом в двух мегаполисах зафиксировано небольшое снижение. Так, квадраты в квартирах от собственников подешевели в Москве (-0,2% до 333 000 рублей) и Волгограде (-0,1% до 95 000 рублей). Такую статистику озвучил коммерческий директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров.

Основной фактор при ценообразовании на вторичном рынке — это высокая ключевая ставка и связанное с ней подорожание кредитов на покупку недвижимости. Ставки по рыночной ипотеке растут, из-за чего сокращается спрос.

— Основной тренд, который наметился на рынке вторичной недвижимости с повышением ставки по ипотеке, — это тренд на готовое жильё. Что это значит? Если говорить буквально, то это снижение интереса к объектам комфорт-класса без отделки. То есть это квартиры в домах-новостройках, в ближайших московских городах-спутниках, таких как Долгопрудный, Мытищи, Красногорск. Всё, что без отделки и требует дополнительных вложений с повышением процентной ставки по ипотеке, пользуется наименьшим спросом. Данная тенденция сохранится и до конца лета, — рассказала директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Также, по её словам, меньшим спросом в Москве пользуется жильё, которое расположено в неудачных локациях, а также те объекты, которые требуют капитального ремонта и больших финансовых вложений.

Что произойдёт с ценами на вторичную недвижимость в середине августа

В краткосрочной перспективе Евгений Белокуров ожидает снижения медианной цены квадратного метра. Также могут увеличиться дисконты, которые собственники предлагают уже при личной встрече с потенциальным покупателем. Сейчас стандартный размер скидки не превышает 2–5%. В дальнейшем базовый дисконт может увеличиться до 5–7%. Те, кто торопится с продажей, готовы предлагать и большие скидки — вплоть до 10–20%.

— Однако такого значительного понижения цен не стоит ожидать от всех собственников. Большой дисконт предлагают только продавцы, планирующие оперативно выйти на сделку по каким-либо личным причинам. Например, скорый переезд или необходимость купить квартиру большей площади из-за пополнения в семье, — пояснил Евгений Белокуров.

По его прогнозам, подешеветь могут и квартиры в районах с перенасыщенным предложением массового сегмента. Там на продажу выставляется много квартир, и поэтому конкуренция с другими продавцами высока. Например, в Старой Москве такими локациями могут стать Гольяново, Некрасовка, отдельные поселения в Новой Москве.

— Сейчас есть большой спрос на квартиры в хороших современных домах, жилых комплексах и в удачных локациях. И конечно же, середина августа — это всегда история про недвижимость "здесь и сейчас". Действительно, в условиях старта активного делового сезона многие думают о том, что нужны квартиры, в том числе для детей, студентов. Те, кто не успел этот вопрос решить в начале лета, будут стараться решить его сейчас, — пояснила Юлия Дымова.

Вторичный рынок будет испытывать в конце лета сезонное снижение предложения. Поэтому дешеветь будут только самые "неликвидные" объекты с точки зрения транспортной и социальной инфраструктуры. Такой прогноз сделал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

— Собственники не горят желанием снижать цены при высокой инфляции и ставке ЦБ 18%. Поэтому в сентябре они предпочтут скорее получать арендный доход, чем продать квартиру дёшево. А вот если квартира или ИЖС расположены неудачно — 30 минут пешком от МЦД или метро, где один магазин на квартал (типично для деревень или новых районов и ЖК), амбулатория и фельдшер вместо поликлиники, то сдать её за приличную сумму не получится. В итоге продавец будет избавляться от неликвида с целью оперативно вложить наличные под текущую высокую (19%) ставку по депозитам, — пояснил Максим Лазовский.

Он обратил внимание, что обычный тренд второй половины августа — релокация активности во вторичном сегменте с продаж на аренду. Этот год не станет исключением.

Авторы Нина Важдаева