Москва отказалась от квартир площадью менее 28 кв м

В Москве перестанут строить однокомнатные квартиры площадью менее 28 квадратных метров, при этом двушка должны будет иметь не менее 44 квадратов. Соответствующее постановление уже подписал мэр столицы Сергей Собянин.

"Площадь квартир (без учёта площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров) должна составлять не менее чем 28 квадратных метров для однокомнатных квартир, включая квартиры, в которых жилая комната не отделена внутриквартирными перегородками от кухни, и не менее чем 44 квадратных метра для двухкомнатных квартир", — говорится в тексте.