В Минобрнауки РФ обновили список экзаменов для поступления в вузы
Минобрнауки России внесло изменения в список экзаменов для поступления в вузы. Документ опубликован на портале правовой информации.
Новый перечень предполагает обязательный экзамен по русскому языку и один профильный предмет из рекомендованы — на выбор абитуриента или учебного заведения. Дополнительно могут быть выбраны ещё два экзамена по рекомендованным профильным предметам. В свою очередь, абитуриент всё также будет обязан предоставить результаты по трём (иногда по четырём) ЕГЭ, а за вузом сохраняется право формировать финальный список ЕГЭ по специальности. В министерстве объяснили, что нововведения призваны укрепить связь между знаниями, полученными в школе и требованиями университетских программ.
«Основная цель нового приказа — обеспечить приём на все направления подготовки и специальности наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов. Ведь им предстоит в будущем решать задачи обеспечения технологического лидерства, экономического и социального развития нашей страны», — объяснил замминистра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев, его цитирует пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
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