Родителям объяснили, как поддержать ребёнка, не поступившего в вуз

Провал при поступлении в вуз может стать серьёзным ударом для школьника, однако родители со своими переживаниями могут ещё больше усугубить ситуацию. Хотя на самом деле им следует поддержать наследника, уверен директор программ высшего образования Universal University Михаил Левин.

Он рассказал «Газете.ru», что пауза в образовательном процессе спасает ребёнка от выгорания. Более того, она может помочь определиться с будущей жизнью и оценить свои возможности. По словам преподавателя, такая практика популярна в США и её рекомендует даже Гарвард. Однако настроение подростка будет зависеть от реакции родителей.

«Начните с себя: примите факт перерыва в учёбе и оцените его с точки зрения возможностей. Изучите все доступные сценарии, обсудите их с ребёнком и выберите те, которые вписываются в вашу общую картину мира», — призвал эксперт.

По его словам, к паузе в образовании нужно подойти осознанно. Ребёнок сможет восстановиться и лучше подготовиться к экзаменам через год. Также свободное время можно посвятить изучению новых сфер жизни. Полезным будет посещение дней открытых дверей или поиск стажировки, чтобы окончательно разобраться с будущей профессией.