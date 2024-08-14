В России хотят ужесточить правила поступления в вузы для олимпиадников
В Минобрнауки изменят квоту на бюджетные места в вузах для олимпиадников
Квоту для олимпиадников на бюджетные места в вузах определят в России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.
"Минобрнауки России разработало меры по исключению ситуаций, при которых большую часть выделенных бюджетных мест занимают победители и призеры олимпиад школьников", — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Таким образом, без вступительных испытаний при одобрении смогут поступать победители и призёры школьных олимпиад за 11-й класс, школьники первого и второго уровней. Помимо этого, могут определить квоту не более 70% поступающих без вступительных испытаний от общего числа бюджетных мест по каждому направлению подготовки и специальности.
Судя по подсчётам Рособрнадзора, в этому году без вступительных испытаний зачислили менее 2% олимпиадников, однако в то же время в некоторых известных образовательных учреждениях количество абитуриентов, имеющих право на зачисление без вступительных испытаний, оказалось больше выделенных бюджетных мест. Это могло произойти из-за того, что приёмные комиссии вузов предоставили право на зачисление без экзаменов для широкого перечня школьных олимпиад.
Как уже рассказывал LIfe.ru, порядка 100 победителей и призёров школьных олимпиад обвинили Сеченовский университет в отказе зачисления на "бюджет", хотя они имели на то полное право. В итоге выпускникам предложили платное обучение стоимостью 5,5 миллиона рублей. На днях ректор Сеченовского университета пообещал решить проблему с нехваткой мест для олимпиадников.
А ранее в Минобрнауки предложили концепцию патриотического воспитания студентов вузов. Ожидается, что благодаря этому молодые люди смогут узнать правду об отечественной истории. А высшим учебным заведениям получится воспитать талантливое и мыслящее поколение с высокими моральными принципами и любовью к России.
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