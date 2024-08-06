В Минобрнауки предложили концепцию патриотического воспитания студентов вузов
В России должна развиваться единая концепция преподавания социально-гуманитарных дисциплин, центральное место в которой будет отведено истории и философии. К этому во время заседания Экспертного совета по развитию исторического образования призвал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, выступавший председателем встречи.
"Мы считаем необходимым предусмотреть в обновлённой системе единое социально-гуманитарное ядро, чтобы развивать наличие единой концепции преподавания социально-гуманитарных дисциплин, среди которых центральное место занимают история и философия", — заявил министр.
Глава ведомства подчеркнул, что такой подход даст российским студентам возможность знать правду об отечественной истории, а высшим учебным заведениям — воспитывать талантливую и мыслящую молодёжь с высокими моральными принципами и любовью к России. Фальков добавил, что концепция позволит и студентам-иностранцам ближе познакомиться с нашей страной.
Ранее председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил о готовности новых учебников по истории для 5–9-х классов. Он выразил уверенность в том, что это будут лучшие пособия за последние 30 лет.
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