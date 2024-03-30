Мединский заявил о готовности новых учебников по истории для 5–9-х классов

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что учебники по истории для школьников 5–9-х классов готовы. По его словам, книги уже находятся на стадии рецензирования и в этом году будут опубликованы.

"Они улучшены, адаптированы, сделаны более современными. Они прошли уже две апробации академии наук, раньше такой проверки вообще никогда не было. Сейчас прислали вторую серию рецензирования, планируется публикация уже в этом году", — приводит его слова ТАСС.