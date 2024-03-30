Мединский заявил о готовности новых учебников по истории для 5–9-х классов
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что учебники по истории для школьников 5–9-х классов готовы. По его словам, книги уже находятся на стадии рецензирования и в этом году будут опубликованы.
"Они улучшены, адаптированы, сделаны более современными. Они прошли уже две апробации академии наук, раньше такой проверки вообще никогда не было. Сейчас прислали вторую серию рецензирования, планируется публикация уже в этом году", — приводит его слова ТАСС.
При этом Мединский отметил, что учебники не будут введены во всех российских школах одновременно, это будет происходить постепенно. Однако он выразил уверенность в том, что это будут лучшие учебники за последние 30 лет. Состоять они, кстати, будут из двух томов: Истории России и Всеобщей истории.
А ранее новые учебники по истории появились в школах для учеников 10–11-х классов. Более 755 тысяч новых книг поставили во все регионы России. В новом издании переписаны разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах, а также включена часть истории с 2014-го по нынешний год. Также Мединский объяснил, почему решили добавить и главу о специальной военной операции, которая ещё идёт. Как заявил президент России Владимир Путин, такой учебник по истории был необходим в целях унификации, так как ранее существовали десятки пособий, в том числе с искажениями.
ТАСС / Александр Река