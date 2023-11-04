Дню народного единства посвятят раздел в учебнике истории для 5–9 классов

В учебник истории для 5–9 классов обязательно войдёт тема Дня народного единства. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе своего выступления на марафоне российского общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Праздник — День народного единства — обязательно войдёт как отдельная тема в новый учебник истории для 5–9 классов", — указал он.

По словам Кравцова, авторы учебников добавят информацию о выдающемся подвиге Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского и русских войск по освобождению России от польско-литовских захватчиков. Министр просвещения сообщил, что учебники с обновлённым содержанием подготовят к следующему учебному году.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник учреждён в память о событиях ноября 1612 года, когда войска второго народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от интервентов.