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4 ноября, 11:43

Дню народного единства посвятят раздел в учебнике истории для 5–9 классов

В учебник истории для 5–9 классов обязательно войдёт тема Дня народного единства. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе своего выступления на марафоне российского общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Праздник — День народного единства — обязательно войдёт как отдельная тема в новый учебник истории для 5–9 классов", указал он.

По словам Кравцова, авторы учебников добавят информацию о выдающемся подвиге Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского и русских войск по освобождению России от польско-литовских захватчиков. Министр просвещения сообщил, что учебники с обновлённым содержанием подготовят к следующему учебному году.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник учреждён в память о событиях ноября 1612 года, когда войска второго народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от интервентов.

Более 755 тысяч новых учебников по истории поставили во все регионы России

Более 755 тысяч новых учебников по истории поставили во все регионы России

Ранее сообщалось, что ректор МГИМО Анатолий Торкунов и помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский стали авторами новых учебников по истории для 10–11 классов. В них добавили информацию о событиях с 2014 года по настоящее время, не забыв упомянуть СВО и её героев. Мединский пояснил, что в новых учебниках переписали также разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах.

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ТАСС / Евгений Епанчинцев

Дарья Нарыкова
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