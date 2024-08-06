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6 августа, 15:56

В РАН официально одобрили новый учебник по истории России для вузов

Новый учебник по истории России для студентов непрофильных специальностей получил положительный вердикт от экспертов РАН и вскоре будет внедрён в учебный процесс. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков во время расширенного заседания Экспертного совета по развитию исторического образования при Минобрнауки.

"Нам принципиально важно, чтобы получившийся учебник был тщательно выверен и по-настоящему востребован в образовательном процессе. Текст учебника в финальной редакции ранее направили на экспертизу в РАН. Недавно было получено положительное заключение", отметил глава Минобрнауки.

В министерстве рассчитывают, что обучение по этим пособиям начнётся уже с сентября этого года.

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А ранее президент России Владимир Путин объяснил, что новый учебник по истории необходим в целях унификации, так как ранее существовали десятки пособий, в том числе с искажениями.

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Shutterstock / FOTODOM / jakkaje879

Мария Любицкая
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